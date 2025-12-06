Sulla strada della Juventus Domo un Gattinara che stenta fuori casa

Juventus Domo-Gattinara; Ornavassese-Orizzonti Canavese; Quincinetto Tavagnasco-Piedimulera; Virtus Vercelli-Gravellona San Pietro. Questo gli impegni della formazioni del Vco nella XIV giornata di Promozione, a due turni dalla fine del girone di andata. Il resto della giornata vede Banchette Colleretto-Città di Casale; Ceversama-Ivrea; Dufour Varallo Union Novara; Lupetti Bianchi Trino-Arona.

Al ‘Curotti’ arriva il Gattinara. Undici punti separano i granata dai vercellesi, che in trasferta hanno racimolato solo 7 punti sui 20 che hanno in classifica. I vignaioli hanno vinto solo in casa del Quincinetto e poi raccolto 4 pari. La vittoria ad Arona ha rinsaldato la classifica della Juventus Domo che sta archiviando un girone di andata da 8 in pagella.

L’Ornavassese accoglie l’Orizzonti Canavese che vanta solo 13 punti, di cui 9 però fatto fuori casa. I neri stanno bene ed hanno già metabolizzato lo scivolone di Gattinara portando poi a casa 4 punti nelle due successive partite. E il Comune, pur se malmesso per la tribuna off limits, non è terra facile per nessuno.

Trasferta per il Gravellona San Pietro che fatica assai nella nuova categoria. I miseri tre punti accumulati lo dicono chiaramente. Giocheranno nella tana della Virtus Vercelli, che pur in classifica non sta molto meglio: 3 vittorie, 2 pari, 8 sconfitte.

In terra torinese gioca il Piedimulera, affrontando il Quincitava che veleggia non zona play off. Sembrerebbe trasferta ostica ma gli ossolani devono darsi una scrollata e tornare a far punti dopo 5 ko di fila.