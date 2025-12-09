Promozione, domenica da dimenticare per le squadre del Vco

Due gol fatti, 10 subiti, zero punti portati a casa. Una domenica nera per le squadre del Verbano Cusio Ossola, la 14a di andata. Un buio totale, che stende un velo negativo sul finale del girone di andata, quando si tireranno i primi bilanci dell’annata.

Juventus Domo, Ornavassese, Gravellona San Pietro e Piedimulera pagano pegno in modo diverso ma comunque negativo.

Granata e neri scivolano maldestramente in casa, al cospetto di Gattinara (2-5) e Orizzonti Canavese (0-3) . Il Gattinara ‘sente’ particolarmente le ossolane perché oltre ai 5 gol rifilati alla Juventus Domo, ne aveva segnati 4 anche all’Ornavassese. Una bestia nera!

Mentre l’Orizzonti Canavese, che pure annaspa al confine della zona play out, non dà scampo ai neri che incassano la settima sconfitta in campionato.

Cedono di misura (0-1) Gravellona e Piedimulera, che non sanno più far punti da tempo. Gli arancioneri rischiano di chiudere l’andata con un brutto record negativo di punti (al momento 3). Il Piedimulera invece non trova più la sua grinta ossolana collezionando la sesta battuta d’arresto consecutiva. L'amarezza arriva anche dal fatto che le due formazioni speravano ormai di portarsi a casa un pari meritato: i gol arrivati nei minuti finali hanno invece fatto cadere le braccia alle due formazioni. E la classifica inizia a farsi critica.

Bene Arona e Union Novara. I primi passano (2-0) in casa del Trino con le reti di Bonura e Gattoni. Vale oro anche il pari (0-0) dell’Union su un campo tosto come quello della Dufour Varallo terza della classe.

Gli altri risultati- Ceversama-Ivrea 3-0; Banchette Colleretto-Città di Casale 2-2.

Classifica: Casale 36; Juventus Domo 31; Dufour Varallo 28: Quincitava 27; Gattinara 23; Banchette Colleretto 22; Lupetti Bianchi Trino 21; Ornavassese, Arona 19; Ivrea 17; Orizzonti Canavese 16; Ceversama 15; Virtus Vercelli 14; Piedimulera, Union Novara 10; Gravellona 3;