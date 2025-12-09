Impresa Vogogna in quel di Momo e il Feriolo ringrazia

Copertina di giornata al Vogogna ‘’rampiano’’, che dopo un girone di andata di sofferenza trova l’orgoglio per vincere (3-1) a Momo, in casa di una delle leader del girone. Pelfini, Piccini e Schirru firmano l’impresa, a conferma che i nuovi arrivi possono dare linfa vitale alla squadra. Terza vittoria in campionato e fiato alla classifica che era in sofferenza. Sembrava l’agnello sacrificale della domenica, il Vogogna! Macché: la squadra ossolana ha ritrovato vittoria e gol, vincendo con lo stesso risultato con cui aveva espugnato Cameri poche settimane fa.

Il Feriolo ringrazia gli ossolani perché, liquidando seccamente (3-0) l’Omegna, tiene la rotta da corazza e allunga sui novaresi di un Momo che in casa aveva perso solo col Feriolo.

Per la truppa di Pissardo la partita non era delle più facili, avendo di fronte un Omegna che appariva in salute. Il 3 a 0 però chiude ogni discorso e dà al Feriolo la patente di favorita. I rossoneri segnano il passo dopo sei risultai utili di fila ma restano nella zona Olimpo della classifica.

Chi ha rallentato è la Varzese che non vince da qualche turno. Pareggia col Sizzano (0-0) ed allunga il digiuno, in un momento in cui sembra rifiatare un po’ dopo un avvio sorprendente. Il Sizzano coglie il terzo pari in stagione, confermandosi squadra poco avvezza a dividere la posta con i rivali di turno ma capace di guastare le domeniche agli avversari.

Il Bagnella conosce la seconda sconfitta d’annata (2-3) in quel di Dormelletto. I cusiani erano caduti a Varzo e ora cadono sul lago, ripiegando in classifica. Col conseguente esonero del tecnico Sottini. Mentre il Dormelletto ormai si ascrive ad essere protagonista nel girone. Ora è terzo a 5 punti dal Momo e 8 dal Feriolo, ma soprattutto ha accumulato il suo nono risultato utile di fila. Non certo una casualità!

Colpo di coda del Romagnano che si toglie dalla zona play out, battendo (4-1) l’Esio Verbania che scivola ultimo assieme all’Agrano, fermato in casa sul pari (1-1) dalla Quaronese. Le due squadre del Vco, Esio e Agrano, hanno lo stesso ruolino: 1 vittoria, 5 pari, 8 sconfitte. L’Esio però ha incassato 13 gol più dei granata: 37 contro 24.

Pari nelle altre due partite. Il Cameri e il Carpignano fanno 0 a 0 non risolvendo i loro problemi di classifica. Col Bagnella sono tra le squadre che pareggiano di più in campionato.

Posta divisa (1-1) tra Cannobiese e Virtus Villa. Un risultato che serve di più al Villa che almeno resta in zona play off mentre il Cannobio veleggia in zona neutra, dove non rischia di scivolare sul fondo ma distante dalla zona che conta.

Classifica: Feriolo 33; Momo 30; Dormelletto 25; Omegna, Virtus Villa, Varzese 23; Bagnella 22; Quaronese 20; Cannobiese 19; Sizzano 18; Romagnano 13; Vogogna, Carpignano, Cameri 12; Agrano, Esio 8.