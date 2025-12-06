Feriolo-Omegna vivacizza la XIV giornata di Prima Categoria

Siamo a due turni dalla fine del girone di andata e in Prima Categoria la XIV giornata vede: Agrano-Quaronese; Cameri-Carpignano; Cannobiese-Virtus Villa; Dormelletto-Bagnella; Feriolo-Omegna; Momo-Vogogna; Romagnano-Esio Verbania; Varzese-Sizzano.

Ovviamente gli occhi sono puntati sui due incontri di spicco della giornata: Feriolo-Omegna e Dormelletto-Bagnella.

La prima partita ha un budget di 53 punti: 30 li ha il Feriolo capofila, 23 i rossoneri di Piemontesi Diremmo una banalità dicendo che le due formazioni stanno bene, visto il cammino in campionato. Al campo l’ardua sentenza….

Idem per Dormelletto-Bagnella che pur vantano un montepremi di 44 punti: 22 a testa, appaiate in classifica in piena zona play off. Arrivano da due vittoria: i cusiani sull’Agrano, i novaresi sul Vogogna.

L’altra capolista Momo affronta in casa un Vogogna che cerca di togliersi dall’impiccio del fondo classifica. La posizione delle due squadre sembrerebbe dare poche possibilità agli ossolani ma il calcio è spesso materia avulsa dalla logica.

Interessante pure Cannobiese-Virtus Villa. Che si contendono pure una risalita verso la zona dell’Olimpo dei play out. Verbanesi reduci dal ko a Sizzano, ossolani dal successo sull’Esio.

La Varzese riceve il Sizzano, squadra non facilmente abbordabile. Cinque punti separano le due squadre: 22 la Varzese, 17 i novaresi. Con gli ossolani che hanno un po’ rallentato la corsa dopo un inizio super in campionato e il Sizzano che ha battuto la Cannobiese ma ha già pagato pegno in Ossola in casa Virtus Villa.

Importante partita per l’Agrano che riceve la Quaronese. Cusiani con sete di punti ma attenti ai sesiani che hanno fatto 15 punti fuori casa su 19.

Sete di punti anche in Cameri-Carpignano, appaiate in classifica a 11 punti, in piena zona play out. E altrettanto si può dire per Romagnano-Esio, che hanno rispettivamente 10 e 8 punti in classifica.