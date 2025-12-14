Promozione, la Juve Domo batte il Gravellona di misura

Continua la sua corsa nelle zone altissime della classifica la Juventus Domo, che espugna il campo del Gravellona San Pietro con una vittoria di misura, 1-0. I granata, che restano saldamente al secondo posto alle spalle della capolista Città di Casale, mentre per il Gravellona la situazione si fa sempre più complicata: ultimo posto con appena tre punti.
Sorride anche l’Arona, che davanti al proprio pubblico supera 1-0 il Banchette Colleretto. Tre punti importanti per i novaresi, che si mantengono a metà classifica e continuano a muoversi con continuità. Colpo importante in chiave salvezza per il Piedimulera, che supera 1-0 l’Ornavassese. Un successo che consente ai gialloblù di fare un piccolo ma significativo passo avanti. Pareggio senza reti, infine, per l’Union Novara, che impatta 0-0 contro la Virtus Vercelli.