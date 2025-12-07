Feriolo dominante: 3-0 all’Omegna e vetta sempre più salda

Continua spedita la marcia del Feriolo, che supera con autorità l’Omegna per 3-0. La doppietta di Lipari e il gol di Zonca confermano il momento straordinario della capolista, ora saldamente in vetta con tre punti di margine sul Momo. Per l’Omegna, invece, una giornata storta nella quale emerge la difficoltà di reggere il ritmo delle big. Giornata delicata anche per la Virtus Villadossola, capace comunque di strappare un punto importante sul campo della Cannobiese, terminando 1-1. Una partita equilibrata, in cui i biancocelesti confermano solidità e capacità di restare agganciati alle posizioni che contano.
Pareggio anche per l’Agrano, che chiude 1-1 contro la Quaronese. Un risultato che muove la classifica ma non basta per risalire da una posizione ancora complicata: i cusiani restano infatti invischiati nella zona playout.
Si ferma sullo 0-0 la sfida tra Cameri e Carpignano: poche emozioni e un punto per parte, utile soprattutto a non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. Il Vogogna vince 3-1 contro il Momo: bel risultat per gli ossolani.
Pesante la caduta dell’Esio Verbania, superato 4-1 dal Romagnano. Una gara difficile, segnata da troppe disattenzioni difensive, che lascia gli ospiti ancora all’ultimo posto con una situazione sempre più complessa.
Si chiude con un altro pareggio la sfida del Varzese, 0-0 contro il Sizzano, un punto utile ma che lascia qualche rimpianto ai biancorossi, soprattutto per le occasioni non sfruttate.