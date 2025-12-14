Feriolo rallenta, ma resta in vetta

La capolista Feriolo non va oltre lo 0-0 contro il Carpignano. Un pareggio che consente comunque ai lacuali di mantenere la vetta della classifica, ma che permette alle inseguitrici di accorciare leggermente le distanze.
Il Momo cade 2-1 sul campo del Bagnella. La Virtus Villadossola supera 2-1 la Varzese mentre l'Esio Verbania nell’anticipo supera 1-0 la Cannobiese. Finisce 2-2 tra Omegna e Agrano. Stesso risultato anche per Quaronese–Dormelletto Comignago, e per Vogogna–Romagnano. Il Cameri conquista tre punti importanti espugnando il campo del Sizzano con un netto 4-2.