Brutta sconfitta casalinga per la Juve Domo

La 14ª giornata del campionato di Promozione regala emozioni forti e risultati contrastanti per le squadre del VCO e del Novarese, impegnate in una corsa sempre più intensa nelle varie zone della classifica.
Partita ricca di gol a Domo, dove la Juventus Domo cade in casa contro un cinico Gattinara, che si impone 5-2. I domesi vanno a segno con Zani, su rigore, e Jdi, ma gli ospiti colpiscono con grande continuità e portano a casa un successo pesante.
Pareggio senza reti invece per l’Union Novara, che sul campo della Dufour Varallo chiude sullo 0-0 una gara equilibrata e con poche emozioni. Un punto che non risolve i problemi di classifica, ma permette di smuovere leggermente la situazione. Giornata amara anche per il Piedimulera, superata di misura dal Quincinetto Tavagnasco (1-0). Gli ossolani restano così invischiati nelle zone più difficili della graduatoria, con l’urgenza di invertire il trend.
Sorriso invece per l’Arona, che conquista una vittoria importante espugnando il campo del Lupetti Bianchi Trino per 2-0. Male l’Ornavassese, che perde 3 a 0 Co l'Orizzonti Canavese.
Chiude il turno la sconfitta del Gravellona San Pietro, battuto 1-0 dalla Virtus Vercelli. Un altro risultato negativo che conferma il momento molto complicato dei verbanesi, ultimi in classifica e bisognosi di una scossa.