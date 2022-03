Aree protette, premiati i vincitori del concorso fotografico FoodPark

Sabato 12 marzo, presso l’Ossola Outdoor Center, in collaborazione con le Aree Protette dell’Ossola, si è svolta la premiazione del contest fotografico FoodPark, il concorso che vuole promuove la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio.

Le ricette che hanno ottenuto più voti sulla pagina Facebook del Parco, suddivisi per categoria sono: la Pluriclasse 4a e 5a della Scuola primaria di Baceno, con la “Torta at Spagn” (primo piatto), Luigi Framarini con le “"Pratähäpfla", patate arrostite (secondo piatto), Fiorella Alberti con la “Quagiaa cui castegn”, cagliata con le castagne (piatto unico) e, per finire, la Scuola Materna di Premia con la torta pasticciona (dolce).