Da Premosello alla Polonia con un furgone pieno di aiuti umanitari

Ancora l’Ossola a sostegno dell’Ucraina. Un furgoncino pieno di aiuti umanitari quali cibo, vestisti, scarpe e medicinali ha raggiunto questa mattina il confine con la Polonia, a Prezmysl. A guidarlo tre ragazzi di Premosello, in rappresentanza di diverse associazioni del paese e non solo.

“Abbiamo fatto una raccolta -hanno spiegato i tre, stanchi ma felici per quanto donato- e la risposta è stata incredibile. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa iniziativa, che non si esaurisce qui perché stiamo pensando di fare un altro viaggio per andare a prendere anche delle persone che fuggono dalla guerra”.