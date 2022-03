Alex Battro e Matteo Primatesta: una vita a suon di gol

La Virtus Villa premia i suoi cannionieri. Prima di Villa-Fomarco la società ha voluto consegnare un riconoscimento ad Alex Battro e a Matteo Primatesta. Il primo - e lo riporta anche il libro di Marco Barbetta '''Virtus Villa 1945-2020'' ha realizzato con la maglia biancoceleste 92 reti. Sul libro, secondo nella classifica, c'è Matteo Primatesta che risluta - al momento di andare in stampa - averne segnato con la stessa maglia 77. Ma in questi ultimi campionati Matteo ha superato Alex. Doveroso dunque in casa virtussina questa premiazione per due ragazzi che oltre a realizzare gol hanno anche dato un esempio di sportività in campo e di passione per il calcio.