A Toceno spunta una nuova panchina gigante

Non più solo una, ora sono due le grandi panchine panoramiche di Toceno. Dopo quella al Prumez, è stata da poco posata infatti la seconda panca, questa volta ad Arvogno.

Artefice è ancora lui, Remo Bona, che già aveva realizzato la precedente opera. Collocata in modo da incorniciare la bellezza della Pioda e della Scheggia, la maxi seduta, realizzata in legno di larice naturale, è alta due metri e mezzo e larga 5, per un peso di una decina di quintali.

Ad aiutarlo nella posa, gli amici Bruno Albertella, Daniel Ferraris, Alan Giorgis e Davide Arrigoni.