Un'altra giornata difficile per i frontalieri a causa dell'incendio nella Centovalli

Brucia ancora la montagna a Verdasio. Ed è stata un'altra giornata di passione per i frontalieri ossolani, costretti a transitare per la Cannobina, come peraltro avevano già dovuto fare ieri sera.

Il forte vento ha rallentato le operazioni di spegnimento del rogo. Al momento resta chiusa al transito la strada delle Centovalli. Disagi anche per i collegamenti ferroviari internazionali.

"Purtroppo la situazione è più complicata del previsto - allarga le braccia Antonio Locatelli, dal Coordinamento provinciale dei frontalieri del Vco. - Le fiamme si stanno anche avvicinando alle case. Speriamo che il rogo venga spento e che si possa così ripristinare al più presto la regolare viabilità".