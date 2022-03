Al Calvario si è svolto il pellegrinaggio per i Missionari Martiri

Pellegrinaggio Orante al Sacro Monte Calvario ieri sera nella memoria dei missionari martiri. L'iniziativa rientrava nell'ambito del progetto “Passio cultura e arte attorno al mistero pasquale. Alzati, rivestiti di luce! Dopo la notte rinasce la città” organizzato dalla diocesi di Novara.

Dalla prima cappella del Sacro Monte Calvario si è snodata la processione preceduta dalla croce addobbata da un drappo rosso, simbolo del martirio, e da uno striscione di stoffa composto da 5 colori che rappresentavano i cinque continenti.

Durante il cammino i pellegrini guidati dal parroco di Villadossola don Massimo Bottarel e aiutati da meditazioni e dalla lettura di alcuni brani del vangelo sono stati invitati a riflettere sulla propria fede di fronte all'esempio dei martiri uccisi. La veglia è stata animata dalla musica del flautista Anselmo Quartagno e da alcuni canti. Al termine sul sagrato della chiesa del Santissimo Crocifisso sono stati letti i nomi dei 22 missionari morti nel 2021 in Africa, in America, in Asia e in Europa il pellegrinaggio si è concluso con la benedizione del rettore del Calvario don Michele Botto Steglia.

Questa sera sempre per il progetto Passio alle 20.45 al teatro della Cappuccina per “I Quaresimali del venerdì “ . Partendo dagli spunti di un’intervista video con il missionario don Benoît Lovati, Anna Pozzi, giornalista di Mondo e missione svolge il tema 'L’annuncio cristiano in terra d’Africa, motore di una nuova civiltà', accompagnata dalle suggestioni musicali del Coro Gospel Montecrestese modererà la serata il giornalista Maurizio De Paoli. L'incontro sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube di Passio (http://www.youtube.com/user/passionovara/live).

Sabato 26 marzo si svolgerà l'iniziativa “La passione in musica” i luoghi più caratteristici della città dalle 16 alle 18, faranno da cornice ad una serie di eventi musicali e teatrali. All'evento partecipano la Cappella Musicale la Schola Gregoriana del Sacro Monte Caalvario, la Camerata strumentale di San Quirico il Civico Corpo Musicale di Domodossola, la Corale di Calice. Curano gli eventi teatrale la compagnia dell'Ozio, la compagnia Tnt in collaborazione con Festival Oxilia. Si parte a Palazzo San Francesco per poi passare al Santuario Madonna della Neve a Piazza Mercato) per concludere dalle ore 21 alle 22, nella chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protasio con un concerto e una rappresentazione teatrale diretta da Matteo Minetti della compagnia Dellozio tratta da un testo di Maurizio De Paoli “Le Calvariane”