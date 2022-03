Calvario, consacrazione di Russia e Ucraina alla Madonna

Un pomeriggio di preghiera intensa, semplice e profonda per la pace, culminato con l'atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina. Lo si è vissuto al Sacro Monte Calvario il 25 marzo. Il primo momento, organizzato dal gruppo di preghiera di Medjiugorje dell'Ossola, si è svolto ai piedi della Grotta di Lourdes con la recita dei misteri della gioia del Santo Rosario attraverso le meditazioni della guida di Medjugorje di Milano Virgilio Baroni. Il Rosario è stato preceduto dall'Inno alla Regina della Pace e da alcune preghiere per la Pace.

I fedeli si sono poi spostati nell'oratorio che riproduce la Santa Casa di Loreto per la messa celebrata dal rettore Michele Botto Steglia. Il sacerdote, prendendo spunto dal Vangelo della festa dell'Annunciazione e dalle parole dell'Angelo Gabriele a Maria “Rallegrati piena di grazia il Signore è con te” , ha invitato in questo momento drammatico a guardare al futuro in una prospettiva positiva con la certezza che nulla è impossibile a Dio.

La guida di Medjugorje, Virgilio Baroni, ha spiegato prima del Rosario : “Già nel 1981, al terzo giorno delle apparizioni la Madonna a Medjugorje dove si presentò come Regina della Pace piangendo disse 'Pace, Pace, pace, Fate pace con Dio e sia pace tra voi' guardando ad Oriente verso i paesi dell'est'. La guerra tra la Bosnia e la Serbia prima – ha spiegato - ed ora tra la Russia e l'Ucraina fanno capire il significato di quel drammatico messaggio ed il pianto della Madonna”. Per quanto riguarda i pellegrinaggi ha detto “Dopo lo stop legato alla pandemia molti sono ripartiti il 18 marzo in occasione dell'apparizione straordinaria alla veggente Mirjana pian pianino con le dovute cautele si riprende”.