Manifestazioni in Svizzera contro le centrali elettriche a gas

Gli attivisti dello Sciopero Globale per il Clima si sono riuniti venerdì anche in diverse città della Svizzera. Hanno protestato contro l'uso di centrali elettriche a gas e hanno chiesto un uso diffuso delle energie rinnovabili. “La crisi climatica e la guerra in Ucraina dimostrano che dobbiamo finalmente fare a meno dei combustibili fossili, ritengono gli organizzatori. Ma il mondo politico, guidato dal Consiglio federale, non sta assumendo un ruolo guida proponendo la costruzione di centrali a gas” denunciano.