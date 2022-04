Il Ciss pensa al recupero di due edifici a Villadossola

Se dal Pnrr arrivassero soldi al Consorzio Servizi Sociali si potrebbe anche pensare ad una sistemazione di due strutture a Villadossola. La prima ipotesi è il’ex convitto che c’è a fianco del municipio e poi l’ex asilo in rione Falghera. Il Ciss era già intenzionato a farci un emporio per l’attività dell’invenduto a buon fine, ma si potrebbe poi sistemare in parte l’edificio che oggi ospita persone che vivono in appartamentini ad affitti calmierati. In tutto l'ex convitto ha 11 alloggi, solo sette dei quali attualmente occupati.

Ma il progetto riguarderebbe anche l’ex asilo che sorge a Falghera, struttura ormai dismessa da mesi: qui potrebbero essere ricavati altri appartamenti. L’edificio è privato ma dovrebbe passare al Comune di Villadossola e così l’operazione Ciss potrebbe andare in porto.

Ce lo spiega Giorgio Vanni, presidente del Consorzio Servizi Sociali dell'Ossola.

‘’Per l’asilo – dice Vanni - l’idea è quella di ricavare spazi per persone che hanno una disabilità, spazi che possono essere autonomizzati con le tecnologie, in pratica applicando la domotica che migliorerebbe la qualità della vita di chi ci risiede. Per il convitto vicino al municipio invece potremmo fare un centro servizi per persone in difficoltà e in condizioni di povertà. Magari per accogliere persone che momentaneamente restano senza un’abitazione visto che purtroppo la povertà aumenterà’’.

Ovviamente tutto dipenderà dall’assegnazione di fondi del Pnrr e dall’entità del finanziamento.