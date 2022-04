Non sono ammesse incertezze per Vogogna e Juventus Domo

‘’Aria di lago’’ per due delle tre squadre ossolane di Promozione. Vogogna e Juventus Domo, impegnate nella lotta salvezza, ospitano Arona e Dormelletto. Partite non facili.

Il Vogogna (23 punti) ha però dalla sua parte un buon momento. La squadra sta risalendo la corrente e si è portata a un punto dalla Juventus Domo a 5 da Vigliano e Piedimulera. In casa bianco verde sanno che non sarà facile uscire dalla zona play out ma il ruolino di marcia del Vogogna fa sì che tutto sia possibile. L’Arona (32 punti) non vince da 5 turni.

Più ostica sarà la partita della Juventus Domo (24 punti). Al ‘Curotti’ arriva il Dormelletto, terzo in classifica con 40 punti. I granata non giocano male, ma faticano assai a segnare. Lo stesso allenatore Pratini è conscio di questi problemi ma soprattutto in casa i granata non possono più permettersi di perdere punti.