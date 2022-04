A Domodossola tornano le messe delle comunità ucraine

Dopo 15 anni sono riprese le messe delle comunità ucraina a Domodossola che a partire dal 9 aprile avranno luogo ogni sabato alle 14.30, nella chiesetta dell'ospedale. Molti i fedeli, in prevalenza donne, provenienti da Domodossola, dalle Valli e da Verbania. In occasione della domenica delle Palme alcune donne hanno portato da casa rami d'ulivo per essere benedetti dal sacerdote. Alcuni rami come segno di pace per la loro terra sono stati avvolti con nastri blu e gialli, i colori della bandiera Ucraina.

La messa è stata celebrata da padre Yuri Ivanyutka, originario di Ternopil nell'Ucraina occidentale, sacerdote che si occupa della comunità ucraina in diocesi a Novara. La ripresa delle celebrazioni a Domodossola rappresenta per le donne ucraine che vivono nella provincia del Vco un momento di consolazione in questo periodo offuscato dalla guerra nel loro paese.

«Cristo è nostro Re e con il Signore nonostante tutti i nostri mali riusciamo ad andare avanti -ha detto padre Yuri salutando in particolare i profughi ucraini scappati dalla guerra e arrivati da poco- Ringrazio gli italiani per l'accoglienza che abbiamo avuto. Grazie a coloro che aprono le porte delle loro case ai profughi e ringrazio anche le parrocchie. Non dimenticateci. Ad essere maggiormente provati dalla guerra sono i bambini che non dormono di notte che hanno paura di staccarsi dalla mamma. Nonostante i brutti periodi il nostro popolo ha sempre cercato aiuto nella chiesa anche in maniera clandestina. È una comunità che non dipende solo dal sacerdote -ha proseguito- ed è molto solidale, sono loro stessi che adesso vanno a bussare ai loro amici italiani per chiedere aiuti per i profughi».