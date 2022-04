Pallium, un progetto per favorire l’accesso alle cure palliative domiciliari

Mercoledì 13 aprile a partire dalle ore 9.30 nella sala teatro di Spazio Sant’Anna a Verbania (via Belgio 4) si terrà l’evento di lancio del progetto Interreg Pallium.

Il progetto si propone di favorire l’accesso alle cure palliative al maggior numero possibile di pazienti terminali, in particolare nelle aree periferiche, favorendone la permanenza a domicilio con tutti i benefici correlati alla qualità di vita ma anche, in una prospettiva di sostenibilità degli interventi, alla riduzione dei costi relativi alla cura e assistenza.

Le azioni progettuali prevedono un approccio transfrontaliero che si concretizzerà in: ‐ sviluppo di una soluzione tecnologica per favorire l’accesso ai servizi e per assicurare un livello di assistenza più puntuale e accurato; ‐ intensificazione del supporto psicologico per caregiver e pazienti, che riguarderà almeno 250 nuclei familiari, per sostenere la permanenza a domicilio dei pazienti; ‐ sviluppo di percorsi formativi articolati che coinvolgeranno almeno 200 operatori, risorse di volontariato e medici di medicina generale e di continuità assistenziale dei due territori che operano nell’ambito dell’assistenza e cura dei pazienti terminali.