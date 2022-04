Il Lago Maggiore sotto il primo livello di magra

‘’Negli ultimi giorni il Lago Maggiore è iniziato a calare, arrivando sotto il primo livello di magra posto a 193 metri sul livello del mare’’. Lo scrive Meteo Live Vco, che rimarca come il livello del lago sia sceso dagli oltre 193 metri ai 192,93 di oggi. ‘’Ci si aspettava un aumento grazie ai torrenti dell’Ossola - scrive Meteo Live Vco – che per il caldo stanno beneficiando del disgelo, in special modo da quei torrenti che ricevono dai versanti a Nord dove è presente il maggior quantitativo di neve, pochissima invece nei versanti a sud attorno ai 2 mila metri. Il maltempo però dovrebbe iniziare domani, mercoledì, e terminare domenica. Non saranno le tanto attese piogge primaverili, ma una boccata di ossigeno che potrebbe far migliorare la situazione. Tornerà anche la neve sulle Alpi attorno ai 2 mila metri.

Va detto che secondo i dati del servizio europeo Copernicus, la temperatura media globale dello scorso mese di marzo 2022 è stata di circa 0.4°C superiore alla media 1991-2020, valore che lo rende il quinto marzo più caldo mai registrato.

In Europa, marzo 2022 è stato di circa 0.3°C più fresco della media, il meno caldo dal 2018. Nella maggior parte dei paesi europei, le precipitazioni sono state inferiori alla norma. L'eccezione è stata la penisola iberica, dove le condizioni più umide della media sono state in netto contrasto con la siccità osservata dall'inizio dell'inverno meteorologico.