Cresce l'attesa per la 58a edizione del Rally delle Valli Ossolane

Ossola terra di motori, da sempre. E dunque sale l'adrenalina per la 58esima edizione del Rally delle Valli Ossolane, in calendario nel fine settimana. Sono centosessantasei gli equipaggi iscritti, per una gara che si annuncia davvero serrata ed emozionante.

Il parco macchine al via è di tutto rispetto: due Wrc, una Super 2000, cinque Super 1600 per la gioia degli appassionati. Tra i favoriti, sicuramente l'equipaggio con il numero 1, formato da Guido Zanazio e Luca Beltrame, al volante di una Ford Fiesta Wrc come i più accreditati sfidanti, Erminio Barbieri e Luca Broglia. Nella pattuglia delle Skoda Fabia R5, sicuramente in grado di competere per il successo ci sono Alberto Battistolli con Simone Scattolin, oltre a Margaroli-Dresti ed ovviamente Caffoni-Grossi, che cercano il settimo sigillo nel Valli Ossolane. Da seguire anche Alex Bocchio navigato da Leone Natoli, senza dimenticare il valdostano Chentre con Grimaldi, Sergio Bruni con Diego Esposito. Tra gli outsider, gli equipaggi formati Rolando-Ciocca, Profeta-Croce, Bondioni-D’Ambrosio, Peruccio-Carboni.

Si partirà sabato con i concorrenti che dovranno affrontare le speciali di Crodo e Domobianca 365. Nella giornata di domenica invece, si comincerà con la speciale Valle Vigezzo, nei pressi della sede di gara e si proseguirà con la lunga Cannobina che da sola vanta ben quattordici chilometri abbondanti di speciali. Dopo un riordino ed un’assistenza a Santa Maria Maggiore, le vetture disputeranno nuovamente Valle Vigezzo e Crodo prima del gran finale sulla Cannobina che lascerà dunque tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo metro di gara.