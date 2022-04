Luca Sergio di Meteo Live Vco traccia le previsioni meteorologiche per i primi giorni di maggio.

"La tendenza meteo per la prossima settimana e quindi per l’inizio del mese di maggio è ad una moderata instabilità, il classico clima alpino e subalpino caratterizzato dalla variabilità, solitamente più bello al mattino più coperto con rovesci al pomeriggio.

Non mancheranno tratti di tempo con cielo coperto per infiltrazioni da est.

Le temperature saranno appena sopra la media".