Addio Green Pass, da oggi cambiano le regole e si torna alla normalità

Da oggi 1 maggio si torna alla normalità dopo oltre due anni di pandemia. Il Green Pass viene eliminatoquasi totalmente mentre l’obbligo di mascherine rimarrà in vigore ancora in alcuni contesti fino al prossimo 15 giugno.

MASCHERINE

Fino al 15 giugno resta l'obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Stesse regole per utenti e visitatori di ospedali, strutture sanitarie ed Rsa. Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore.

Per il settore privato spetterà alle singole aziende rinnovare o ridefinire i protocolli per lavoratori e fruitori. Le mascherine sono raccomandate anche a messa e per tutte le celebrazioni in chiesa.

GREEN PASS

Stop al certificato verde con l'unica eccezione per l'ingresso negli ospedali e nelle Rsa fino al 31 dicembre. Il Green Pass base, quello rilasciato con vaccino, guarigione o dopo tampone negativo, servirà ancora per i viaggi all'estero. Da oggi decade anche l'obbligo di Green Pass per concorsi pubblici, mense, spettacoli teatrali e concerti all'aperto, per viaggiare su aerei, treni, traghetti e bus interregionali, per palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche, sale da gioco, cinema e a teatri.





VACCINI

Resta invece l'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre per i sanitari, per i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa. Mentre per le forze dell'ordine, le forze armate, il personale scolastico e universitario, ultracinquantenni, l'obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.

SCUOLA

Resta l'obbligo di mascherine, anche solo chirurgiche, fino alla fine dell'anno scolastico, "fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".