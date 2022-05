Un successo il convegno 'Focus on tiroide' organizzato a Domo in Cappella Mellerio FOTO E VIDEO

Si è svolto, nella giornata di ieri, sabato 30 aprile, il convegno medico ‘Focus on Tiroide".

Dopo gli anni di pandemia, quello in cappella Mellerio a Domodossola è stato un momento molto importante per i chirurghi endocrinologi e non solo: un momento di confronto sulle più moderne metodologie e tecnologie e, non meno importante, un momento di socialità.

Erano una settantina i medici che si sono ritrovati in presenza, prevalentemente dalla zona ma anche dal resto del Piemonte; inoltre da remoto oltre duecento medici hanno partecipato tramite la piattaforma informatica.

Ad organizzare l’evento il dottor Luigi Oragano, delegato regionale della Società Italiana di Endocrinochirurgia: “Questo è il terzo evento che organizziamo qui a Domodossola, siamo riusciti a portare nella nostra città i direttori della chirurgia di Pisa, di Roma e da tutta Italia e presidenti nazionali. C’è un interesse importante anche perché non ci si vede da 2 anni e fa molto piacere rincontrarci, oltretutto parlando di un argomento di riferimento”.

“È un piacere ed un grande onore – ha sostenuto il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, intervenuto a portare i saluti della città – . E' un'emozione vedere la sala piena e sapere di così tanti collegamenti. Oggi con questo importante convegno si è aperta una finestra a livello nazionale: possiamo dimostrare che con la programmazione, la volontà e le persone giuste, anche in una città come Domodossola è possibile dare risposte di eccellenza alle necessità sanitarie”.

“Mi onoro – ha detto Chiara Serpieri Direttore generale dell'Asl Vco– di rappresentare un’organizzazione sanitaria che, pure essendo ai confini dello Stato, è una tipica azienda sanitaria italiana che gode e soffre dei pregi e dei difetti che oggi il nostro Sistema Sanitario sta soffrendo”.

“Abbiamo grandi professionalità anche ai confini dello Stato, abbiamo dei grandi progetti e una squadra di professionisti che è in grado di lavorare in maniera competente e di offrire eccellenza” ha sottolineato Chiara Serpieri.