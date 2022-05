Promozione, tra le ossolane vince solo il Piedimulera

Sconfitta esterna per la Juve Domo contro il Bulè Bellinzago. I ragazzi di mister Pratini perdono 3 a 2 contro la terza in classifica. Il Vogogna perde in casa 0 a 1 contro il Bianzè che sbaglia anche un rigore a inizio ripresa. Bene il Piedimulera che batte in trasferta 2 a 1 l'Omegna con le reti di Ceschi e Parachini. Da segnalare prima della rete di Elca per l'Omegna anche un rigore sbagliato dai rossoneri.