Giochi in scatola sulle tradizioni di Vogogna realizzati dagli alunni delle medie

Dei giochi in scatola artigianali realizzati dalla fantasia dei bambini di Vogogna. Nei giorni scorsi i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado ne hanno realizzati alcuni per intrattenere gli studenti di altre scuole in visita al Castello Visconteo.

"I giochi -spiegano dal Parco- riguardano la storia e le tradizioni locali, dal lupo alla testa celtica di Dresio, fino alla flora e fauna della Val Grande. I nostri piccoli amici, oltre ad aver dato vita a splendide creazioni alcune delle quali verranno esposte all'interno del percorso di visita del Castello sono stati in grado di cogliere le peculiarità storico-naturalistiche del proprio paese, trasformandole in gioco".