Alla Juve Domo il derby con il Vogogna FOTO

Poker della Juve Domo che batte in casa 4 a 2 il Vogogna di mister Castelnuovo. Nel primo tempo in 4 minuti Cabrini porta i granata sul 2 a 0. Jurita accorcia le distanze su rigore al 23'. Nei minuti di recupero Vanini allunga per i granata sul 3 a 1. Nella ripresa Odini trova il gol del 3 a 2. Allo scadere il giovane Ramondini segna il definitivo 4 a 2 che porta a mister Pratini e ai suoi 3 punti pesanti nella corsa salvezza.