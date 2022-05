Presentato all’Ossola Outdoor Center il campionato europeo dei paesi di montagna. FOTO E VIDEO

Si è svolta sabato 7 maggio l’inaugurazione di Casa degli Azzurri, all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Lo spazio ospiterà la mostra dedicata ai Campionati europei di Calcio dei paesi di montagna, il ‘Bergdorf-Em 2022’, che si terrà a Zermatt, in Svizzera, dal 7 al 10 luglio.

In questa edizione l’Italia sarà rappresentata da una squadra proveniente della Valle Anzasca, di cui ancora non sono stati rivelati i nomi dei convocati.

Al taglio del nastro ha partecipato anche il presidente del ‘Bergdorf-Em’, Fabian Furrer che dice: “Per noi è importante supportare le persone e i paesi di montagna”.

“L’Italia sarà chiamata ad inaugurare il torneo contro l’Inghilterra – spiega il macugnaghese Franco Piantanida – e giocheremo utilizzando il pallone col quale Mancini ha vinto gli Europei. Tra una edizione e l’altra, in programma ogni 4 anni come gli Europei, vengono organizzate partite ed eventi come la partita disputata sul Monte Moro a 3 mila metri contro la Svizzera che ha attirato l’attenzione del Tg1”.

“Una vetrina importante - sostiene il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci – a livello internazionale per Macugnaga e per tutto il Monte Rosa, come è avvenuto durante la partita al Monte Moro con la parete Est sullo sfondo”.

Una vetrina non solo per le località interessate dal torneo, ma anche per i prodotti locali in quanto il rinfresco che si terrà a Zermatt sarà curato dal ristorante Divin Porcello. All’aperitivo della serata di gala con tutte le delegazioni saranno protagonisti salumi e formaggi tipici ossolani proposti dai produttori locali.

La mostra all’Ipercoop di Crevoladossola sarà visitabile sino alla fine del torneo.