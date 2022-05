Domodossola, convocato per il 10 maggio il consiglio comunale

Si svolgerà il 10 maggio il consiglio comunale di Domodossola che vedrà la trattazione nella sala storica del palazzo municipale di dieci punti all'ordine del giorno.

I più rilevanti: l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 del Comune, l'approvazione del conto consuntivo 2021 dell'Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale. Tra i punti in discussione due mozioni del gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte una sull"istituzione del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi e una sulla trasmissione audio sedute del Consiglio Comunale canale YouTube istituzionale".

I gruppi consiliari Partito Democratico e DomoDomani presenteranno una mozione in merito alla partecipazione delle scuole superiori al Consiglio Comunale e un'interrogazione sull'iter per l'affidamento della gestione del bar di piazza "Ex Carceri". Inoltre presenteranno un'interpellanza in merito a incidenti automobilistici in via De Gasperi.