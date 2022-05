A Mergozzo buoni spesa per residenti in difficoltà economica

C'è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda per beneficiare dei “Buoni Spesa” messi a disposizione dal Comune di Mergozzo.

Possono farne richiesta i residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza Covid.I buoni andranno utilizzati esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio del territorio comunale.

Nel caso in cui i beni non siano disponibili negli esercizi commerciali il personale degli Enti del Terzo settore e i volontari coinvolti nella distribuzione potranno approvvigionarsi in altri Comuni, senza restrizioni agli spostamenti.

Il bando con tutte le informazioni e modalità di richiesta sono disponibili sul sito del Comune https://www.comune.mergozzo.vb.it