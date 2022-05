''La sconfitta? Troppe assenze e un avversario più forte''

‘’E’ stata una domenica difficile perché eravamo in campo con sei assenze e contro una squadra più forte’’. Enrico Castelnuovo commenta così la sconfitta del Vogogna in casa del Bellinzago (2-0). Una battuta d’arresto frutto delle troppe assenze (infortuni e squalificati) che la squadra bianco verde sta pagando a caro prezzo.

‘’La vittoria del Valduggia ci complica la vita – afferma l’allenatore ossolano – anche se non dobbiamo sperare sugli altri ma cercare di fare punti per migliorare la posizione. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di far bene’’