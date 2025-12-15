Settima vittoria in campionato e il Villa risale la classifica: è terzo

Rinsaldare la classifica senza vincere. Al Feriolo riesce anche questo, ma ringrazia il Bagnella che ferma il Momo alla sua seconda sconfitta di fila.

A Carpignano la capolista le prova tutte ma il suo super attacco non segna. Ma lo 0 a 0 è comunque buono perché il Feriolo sale a 34 punti, 4 dal Momo. Feriolo che intanto si rafforza con Alessandro Elca, che lascia Piedimulera per infoltire l’attacco della squadra di Pissardo. Lo 0 a 0 serve di più al Carpignano visto che anche le rivali della zona play out fanno punti salvezza.

Dicevamo del Momo che cade a Omegna. Il Bagnella, con l’ex Arona Ragazzini in panchina al posto di Sottini, vince meritatamente (2-1) con i gol di Scavazza e Cabrini che praticamente chiudono la partita già nel primo tempo. E il gol di Taddi nella ripresa dà al Momo solo l’illusione di poter pareggiare.

Dietro risale la Virtus Villa che ora è terza. Fa suo il derby grazie alla rimonta nella ripresa dopo che la Varzese aveva chiuso il primo tempo in vantaggio col gol di Dotti Sante; ma Falcioni e Ferrera ribaltano il risultato che avrebbe potuto essere più rotondo se Ceschi (Varzese) e Ferrera (Virtus Villa) non avessero sbagliato i rigori che l’arbitro aveva concesso. Un altro stop per la Varzese che comunque chiude l’andata con 23 punti. Settima vittoria per i biancocelesti, quarto ko per i granata.

Frena pure il Dormelletto, che non va oltre il pari (2-2) in quel di Quarona. La squadra di Ponzio va due volte in vantaggio (Negri e Capacchione) ma i valsesiani recuperano entrambe le volte. Dormelletto che è comunque terzo a 26 punti e si gode una lunga sequenza di risultati utili consecutivi.

Che si sia trattato di un derby combattuto lo dice il 2 a 2 tra Omegna e Agrano. Gherardini e Ardizzoia mettono la partita in discesa per l’Agrano che al 45’ già assaporava la possibilità di conquistare una vittoria preziosa, la seconda in campionato. Ma l’Omegna si organizza a prima accorcia con Bouchouit e poi ci mette una pezza in pieno recupero con Iob.

Si mangia le unghie il Vogogna, che al 45’ era sopra di due gol sul Romagnano. La doppietta di Schirru (uno dei neo acquisti) aveva messo il Vogogna in condizione di cogliere la seconda vittoria di fila. Ma la ripresa è stata segnata dalla reazione del Romagnano che con Stesina e Feccia ha colto un pari prezioso visto come s’era messa la partita.

Secondo successo in campionato per l’Esio Verbania. Ne fa le spese la Cannobiese. L’anticipo, giocato al Curotti di Domodossola, porta tre punti d’oro all’Esio, in gol con Jahouari, neo arrivato nel gruppo di Bovi. Maledice i ‘legni’ la Cannobiese che coglie due pali e una traversa.

Sorride il Cameri nel derby col Sizzano. Tre punti preziosi che portano la squadra di Mantegazza a tre lunghezze proprio dal Sizzano che nelle ultime due partite aveva raccolto 4 punti. Per il Cameri segnano Tinaglia, Savoini, Cardani, Baccin; per il Sizzano Drappo, Zardi e un’autorete.