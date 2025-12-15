Juventus Domo e Piedimulera chiudono l'andata con una vittoria

Di ''corto muso'', ma due vittorie preziose per Piedimulera e Juventus Domo. L'1 a 0 premia gialloblù e granata nell'ìultima di andata. I primi colgono la quarta vittoria, i secondi la decima.

Della Vedova firma il successo del Piedimulera sull'Ornavassese, che perde la sua seconda partita di fila, non trovando la rete ormai da 180 minuti. Della Vedova decide l'incontro all'11 del primo tempo, ma ringrazia il centrocampo ornavassese che lo manda in gol con uno sciagurato retropassaggio che mette il centravanti a tu per tu con Tavano che nulla può. Sarebbe stata un primo termpo da 0 a 0 altrimenti. Ripresa con i neri all'arrembaggio e il Piedimulera che cerca di coprirsi. Ma l'Ornavassese non trova il gol del pari, anche perché Bassi, estremo difensore di casa, si supera al 91' con due parete super che salvano il Piedimulera. Bassi dunque il migliore tra i suoi, bene per ordine e concretezza il 4 ospite Antiglio.

La Juventus Domo invece ringrazia Zani. Il giovane ossolano segna il gol vittoria, com già fece la settimana prima ad Arona. Due reti preziosi che valgono 6 punti. Anche perché nonostante la supremazia nel gioco la Juventus Domo sino al 37' della riprsa non era riuscita a forare la difesa del Gravellona. Che incassa la 12a sconfitta in un'andata da dimenticare. Granata che invece restano a ridosso del Casale capoclassifica.

Bis anche per l'Arona. Che in casa piega il Banchette Colleretto coil gol di Romano a 12 minuti dalla fine. L'1 a 0 sta stretto all'undici di Salvigni che ha tenuto il pallino per tutta la partita. Sono bastete due partite vinte di fila (Banchette e Trino) per portare l'Arona a ridosso della zona play off. Che meriterebe dopo una discreta andata.

Un punto lo fa la Union Novara che a San Pietro Mosezzo non risce a superare la Virtus Vercelli, rivale nella lotta sul fondo. Poche emozioni e nessuna rete. Terzo pari di fila pe ri novaresi che non vincono dal 2 novembre quando sconfissero l'Ornavassese.

La giornata ha visto il Città di Casale passaggiare sul Ceversama (3-0), l'Ivrea mettere sotto il Quincitava (1-0). Pari (2-2) tra Gattinara e Trino e tra Orizzonti Canavese-Dufour Varallo (1-1).