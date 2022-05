Nuovo gioco al parchetto di via Italia in ricordo di Davide Francescoli. La donazione, per ricordare il 43enne morto tragicamente a causa di un incidente nel 2014, è stata resa possibile grazie alla famiglia, agli amici di Davide e agli Alpini del Gruppo di Domodossola.

All'inaugurazione del nuovo dondolo insieme ai parenti di Davide anche il primo cittadino Pizzi e don Barone.