“A fulgure et tempestate”, a Castiglione è tempo di Rogazioni

A Castiglione torna, sabato 21 maggio, il tempo delle Rogazioni, l’antico rito religioso che si celebra quaranta giorni dopo la Pasqua e prima dell’Ascensione. Ai giorni nostri è una tradizione desueta, infatti la popolazione di Castiglione può vantare di essere l’unica comunità religiosa nell’arco delle Alpi ad aver mantenuto intatta questa iniziativa molto sentita e partecipata.



“A fulgure et tempestate, A peste, fame et bello” recita il celebrante. “Libera nos Domine”, rispondono i fedeli. Il rituale si ripete in punti prestabiliti. La processione si ferma. Il sacerdote ripete la formula, prega e benedice i quattro punti cardinali.