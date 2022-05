Le previsioni meteo per il fine settimana

La discesa di una vasta saccatura dalla penisola scandinava convoglierà flussi di correnti fredde da est nei bassi strati sulla pianura padana determinando un marcato aumento dell'instabilità con rovesci e temporali dapprima a ridosso delle vallate alpine in intensificazione ed estensione dalla sera verso le zone di pianura, con picchi localmente forti o molto forti in particolare tra Torinese e Cuneese. “Anche la ventilazione – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sarà sostenuta sui settori pianeggianti. Domenica al mattino ancora perturbato, in progressivo miglioramento da est nelle ore successive con temperature massime in forte calo. Lunedì nuvolosità variabile con fenomeni deboli sparsi limitati alle zone montane e pedemontane”.

SABATO 28 MAGGIO 2022

Nuvolosità: al mattino soleggiato; dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi in estensione alle pianure nel pomeriggio con cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni: rovesci e temporali dalla tarda mattinata a ridosso delle vallate alpine, deboli o localmente moderati, in intensificazione ed estensione in serata con picchi forti su pianure e settori pedemontani settentrionali e occidentali. Zero termico: in marcato calo in serata fino ai 2700 m a nord e 3300 m a sud. Venti: moderati occidentali sulle Alpi, altrove deboli o moderati nordorientali in intensificazione in serata. Al mattino rinforzi residui nel Verbano. Altri fenomeni: grandinate e forti raffiche di vento in corrispondenza degli eventi più intensi.

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto; attenuazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata con cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: nelle ore prima dell'alba ancora moderate sul Piemonte occidentale con picchi forti sul Cuneese e deboli sparse sul settore orientale, con fenomeni in progressiva attenuazione a partire da est. Nel pomeriggio rovesci deboli sparsi a ridosso dei rilievi alpini. Zero termico: nelle ore prima dell'alba forte calo a 2400 m a nord e 2900 m a sud; rialzo di 100-200 m nel pomeriggio. Venti: moderati, occidentali sulle Alpi, da nordest sugli altri settori con attenuazione nelle ore pomeridiane e serali.