La Pro Vigezzo vince il campionato di terza categoria. FOTO

Ci sono voluti 120′ per decretare la campionessa di terza categoria; un lotta tra due squadre che avrebbero meritato sicuramente la seconda categoria.

Dopo una battaglia equilibrata e sempre in bilico, l’ha spuntata la Pro. Un equilibrio totale in ogni reparto, che ha dimostrato ancora una volta che Pro Vigezzo e Fondotoce allo spareggio non ci sono arrivate per caso.

Ventiquattro partite di imbattibilità per entrambe, due scontri in campionato finiti 1-1, spareggio concluso nei tempi regolamentari 1-1, insomma equilibrio totale.

Una però doveva vincere ed il gol al 107′ di Tadina ha decretato la campionessa. Una stagione da ricordare, da incorniciare per i vigezzini, che posso ora festeggiare e tornare dove meritano.

La cronaca della partita forse non interessa a nessuno, giusto per le statistiche segnaliamo il gol di Zois al 56′ ed il pareggio al 75′ del Fondotoce, oltre a quello vincente del già citato Tadina. Quello che rimarrà di questa partita sarà la Coppa ed il primato di terza categoria.