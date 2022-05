''L'obiettivo era un campionato tranquillo: lo abbiamo raggiunto''

Un pari che non fa male, anzi, dà la matematica certezza alla formazione di Bonan di restare in Promozione. Il Piedimulera chiude la sue partite interne col 2 a 2 contro la Chiavazzese. Partita sofferta e aperta nel primo tempo, poi più tranquilla nella ripresa.

L’ultima giornata per i gialloblu sarà senza patemi.

‘’Siamo arrivati un po’ in difficoltà in questi ultimi tempi, quando alcuni contrattempi ci hanno tolto un po’ di maturità e così abbiamo dovuto faticare più del previsto’’ afferma Roberto Bonan a fine partita.

‘’Siamo sempre stati fuori dal pericolo – aggiunge – e sono contento per ché squadra e società si sono sempre dati da fare al massimo per metterci nelle migliori condizioni. L’obiettivo era di un campionato tranquillo e questo ci rallegra, anche se nel ritorno avremmo potuto fare qualche punto in più. Questo semmai è l’unico rammarico che ho in questa stagione. Per il resto le colse sono andate come speravamo…’’