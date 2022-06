Fondo e biathlon, Formazza accoglie gli ex campioni

Formazza, culla del fondo, ospiterà il raduno degli ex atleti della Nazionale italiana. L’appuntamento di prestigio è per domani, sabato 4, e per domenica 5 giugno. L'iniziativa è del "Club Azzurro", del quale fanno parte oltre 100 atleti italiani che hanno partecipato a Olimpiadi o Mondiali e hanno lasciato l'attività agonistica. Gli ex atleti della nazionale italiana (dal fondo al biathlon, dal salto alla combinata) si ritroveranno in questa valle che ha dato i Natali al fondo

Un revival di campioni e specialisti uniti dalla passione e dei successi. Del Club infatti fanno parte giovani di 25 anni da poco usciti dalla nazionale ma anche settantenni protagonisti degli Anni passati. Da sfondo, Riale, il pianoro davanti alla diga di Morasco, ma anche S.Michele.

‘’La Val Formazza è stata scelta per le sue tradizioni sportive – dice il sindaco Bruna Papa - . Formazza è il luogo ideale per lo sci e più in generale per gli allenamenti in quota’’.

Sono attesi tra gli altri Giulio Capitanio, ex fondista e primo atleta italiano a vincere in Coppa del Mondo e che ai campionati italiani ha vinto 11 medaglie; Fabio Maj, vincitore di due medaglie ai Giochi Olimpici e di due ai Mondiali. Non ancherà la presidente del Club Azzurro, Gabriella Paruzzi, vincitrice della medaglia d'oro nella 30 km a Salt Lake City 2002, nonché della Coppa del Mondo 2004.

Ricordiamo che coordinatore regionale in Piemonte è Adriano Darioli, che ai campionati italiani ha vinto 6 medaglie: 2 ori (1981 e 1984) nell'individuale e 1 oro (1980), 2 argenti (1981 e 1984) e 1 bronzo (1982) nello sprint.

L’arrivo degli atleti è per sabato mattina, poi alle 15,30 l’assemblea del club e quindi la sera la cena durante la quale saranno consegnate le targhe agli atleti formazzini.

Domenica visita al museo Walser di Ponte, alla cascata del Toce e al museo dello sci di fondo.