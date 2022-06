Per Vogogna e Juventus Domo 90 minuti col fiato sospeso

Tutto in 90 minuti per Vogogna e Juventus Domo. La sorte pallonara ha voluto in finale ad alta tensione per le due ossolane che si giovano gli spareggio per non retrocedere. La Juventus Domo (31 punti) deve mettere otto punti tra sé e il Vogogna (26) se vuole evitare i play out con la squadra di Castelnuovo.

I granata infatti devono vincere a tutti i costi e ‘’sperare’’ (detto amaramente) che il Vogogna perda. Solo questo darebbe alla formazione di Pratini la salvezza automatica e al Vogogna la retrocessione dopo alcuni anni di Promozione.

Inutile far misteri: l’ultima di campionato è favorevole al Domo. Che gioca in casa con l’ormai retrocesso Sizzano. Mentre il Vogogna accoglie il Briga che deve fare tre punti per vincere il campionato davanti al Cossato.

Questo il finale da fiato sospeso. Mentre il Piedimulera, già salvo, va a chiudere la sua annata ad Arona. Dove saluterà Roberto Bonan che lascia l’Ossola per andare a dirigere il settore giovanile del Borgosesia.

In fondo Santhià e Sizzano sono già retrocesse matematicamente.