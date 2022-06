La Patronale domese torna con gli appuntamenti tradizionali

Dalla scorsa settimana davanti alla chiesa Collegiata è comparso lo striscione che annuncia la Patronale. La festa, dopo due anni di pandemia nei quali si è svolta in forma ridotta, senza la processione per le vie della città, quest'anno torna con gli appuntamenti tradizionali.

Una delle novità è che la messa solenne, dopo che per i due anni della pandemia era stata svolta nel piazzale dell'ospedale San Biagio, per evitare il contagio, ora torna a svolgersi in chiesa. Non solo tornerà anche la processione per le vie della città che era stata sospesa nelle edizioni della pandemia. La messa in onore dei patroni Gervaso e Protaso si svolgerà il 19 giugno alle 20.30. Per la patronale verranno tolte le impalcature i fedeli potranno ammirare l'intera abside restaurata. A Pasqua era sta svelata solo la volta. Il giorno precedente il 18 giugno, alle 21, verranno presentati da esponenti della Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio di Biella, Novara, Vercelli e Vco i lavori di restauro dell'abside e seguirà un concerto inaugurale dal titolo “Casa di preghiera tempio di splendore” eseguito dalla cappella musicale del Sacro Monte Calvario.

La processione con le statue dei patroni per le vie della città, dopo la messa solenne avrà il seguente itinerario: piazza della Chiesa, via Giavina, via Briona, via Marconi, corso Fratelli di Dio, piazza Repubblica dell'Ossola, via Beltrami, Piazza Mercato via Giavina e ritorno in Collegiata. Il parroco invita gli abitanti delle vie interessate alla processione ad abbellire i propri balconi e le proprie finestre.

Ogni anno poi in occasione della patronale viene premiata dal parroco, a sorpresa con una targa, una persona che si è particolarmente impegnata nelle attività della comunità parrocchiale. Anche il comitato carnevale a corollario della patronale per sabato 18 giugno organizza la 'Notte gialla', un nuovo evento che i ragazzi del Comitato vogliono regalare alla città in occasione della festa patronale. Verrà proposto per la serata un percorso gastronomico tra le vie del centro storico, l’esibizione di diversi generi musicali in altrettante piazze, mentre un'area dedicata ai bambini ed altre iniziative.