Villadossola: ''Salvate la passerella del Maglietto''

‘’Salvate la passerella del Maglietto’’’’.E’ l’appello lanciato attraverso una petizione che sta circolando a Villadossola in queste ore. I promotori sono scesi in campo per evitare che passerelle che collega le due sponde del torrente Ovesca venga rifatta a nuovo. Chiedono che la passerelle venga ‘’conservata’’ e quindi che si provveda ‘’a ripararla perché rappresenta un simbolo identificativo del luogo ed ha un indiscusso valore storico’’.

L’invito è rivolto all’amministrazione comunale che ha in atto un progetto per rifarla nuova, perché questa è insicura e ad ogni tempesta di vento dovrebbe essere chiusa. ‘’L’amministrazione – si legge nella petizione – abbandoni la proposta progettuale in corso che prevede un nuovo ponte di ultima generazione, perché la passerella è portatrice in città di un valore affettivo rilevante. Se si deve intervenire, si impegni a riprodurre le caratteristiche medesime’’.

L’amministrazione intende infatti mettere in sicurezza questo collegamento pedonale tra i rioni del Piaggio e del Maglietto. Interventi di sistemazione sul ponte ne sono già stati fatti sia ai tiranti che al camminamento, ma ora occorre fare dei lavori che diano maggior sicurezza e durino nel tempo.

‘’I nostri studi hanno verificato che mettere in sicurezza l’attuale struttura richiede investimenti importanti perché ristrutturarla con le nuove norme è praticamente impossibile’’ dice l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Gervasoni. Da qui è nata l’idea di dar vita a una passerella nuova e moderna, antisismica. Tenendo conto che c’è anche l’attenzione della Soprintendenza su quel collegamento’’.

Si tratterebbe dunque di realizzare una passerella nuovo, tipo quella che c’è a Ornavasso sul fiume Toce. ‘’Sempre che riusciamo ad accedere ai fondi del bando sul Pnrr’’ afferma l’assessore.