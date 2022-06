Torna in Ossola il cicloraduno culturale e gastronomico

Domenica 12 giugno torna in Ossola 'GoodBike', il cicloraduno organizzato dall’associazione FIAB VCO Bicincittà per coniugare l’amore per la bicicletta, la scoperta del territorio e la promozione di uno stile di vita salutare.

Il ritrovo della quinta edizione è alle 9 davanti alla stazione ferroviaria di Domodossola. Iscrizioni dalle 9 alle 9:15 e poi si parte per la prima visita guidata. Il programma prevede le visite guidate a Domodossola con la chiesa di San Quirico, a Beura Cardezza con il museo dei Latticini di Beura, i campi e il laboratorio dell’azienda Mulino San Giorgio, l’azienda agricola Della Piazza e la Cappella di Santa Marta.

La parte gastronomica prevede invece una colazione con i prodotti del Commercio Equo e Solidale dell’associazione Albatros e la sosta pranzo presso la frazione Quarata di Beura Cardezza per degustare alcuni prodotti locali di eccellenza. Tappa finale presso la piazza Mercato di Domodossola per il gelato del Bar Carosello.

La partecipazione alla passeggiata cicloturistica è libera e gratuita, mentre la degustazione degli assaggi è soggetta ad acquisto di ticket alla partenza (15 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 14).