La Staffetta Alpina Ventimiglia-Trieste fa tappa in Ossola

La Staffetta Alpina il 13 giugno percorrerà il tratto Domodossola-Villadossola in ricordo e omaggio alla medaglia d’oro Attilio Bagnolini. La Staffetta è partita lunedì 6 giugno: è una lunga camminata di 1500 km che in 23 tappe, spalmate su quattro settimane, unirà Ventimiglia a Trieste, passando per decine di luoghi storici per il Corpo degli Alpini che quest’anno compie 150 anni.

A Ventimiglia, per l’occasione, durante lo scorso weekend, le Truppe Alpine dell’Esercito e dell’Associazione Nazionale Alpini hanno allestito la Cittadella, aperta al pubblico nel grande spazio sul lungomare Oberdan, al Belvedere del Resentello.

I più giovani hanno potuto cimentarsi sulla parete di arrampicata gestita da istruttori militari di alpinismo, oltre a numerosi stand con tutti i principali mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alle Truppe Alpine e alla Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini.

La prima tappa della staffetta collegherà Ventimiglia al Col di Nava, il sacrario della Cuneense, uno dei luoghi simbolo della memoria delle penne nere dove ogni anno si ritrovano i discendenti delle migliaia di Caduti della Divisione Cuneense, detta “la martire” per aver protetto lo sganciamento dell’Armata Italiana in Russia in uno degli inverni più rigidi della storia e sotto un fuoco nemico incessante.

Prima di giungere sul Colle, gli Alpini del 2° reggimento e quelli dell’Associazione Nazionale Alpini – i quali vestiranno una speciale maglietta dal partner di tutta la Staffetta, e indosseranno all’arrivo il cappello con la penna – attraverseranno Bordighera, Arma di Taggia – rendendo onore al monumento all’Alpino Tiziano Chierotti, caduto in Afghanistan nel 2013 – e poi Diano Marina, con il ricordo dell’Alpino Giorgio Langella, anch’egli caduto in azione in Afghanistan.





La Staffetta Alpina toccherà i luoghi delle origini del Corpo e attraverserà città alpine come Torino, Cuneo, Ivrea, Biella, Aosta, Domodossola, Lecco, Como, Brescia, L’Aquila, Trento, Belluno e Udine, passerà per le sedi di reparti delle Truppe Alpine dell’Esercito, raggiungendo montagne, monumenti e memoriali cari a tutte le penne nere. Nove gli appuntamenti speciali rivolti al pubblico, a cominciare da Ventimiglia, dove domenica 5 sarà aperto in piazza uno spazio espositivo sugli Alpini e la montagna, dedicato in particolare ai giovani, con l’esibizione in città della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito. Eventi simili si svolgeranno a Trieste, Bassano e Aosta.





Il lungo viaggio che unirà sport e storia si snoderà anche attraverso posti particolari come Sagliano Micca, nel biellese, dove è situata la fabbrica degli inconfondibili cappelli con la penna, e Cassano d’Adda, in provincia di Milano, dove nacque l’ideatore del Corpo, Domenico Perrucchetti.

L’iniziativa, si concluderà il 2 luglio a Trieste ed è parte integrante delle celebrazioni del 150° della costituzione del Corpo degli Alpini, avvenuta a Napoli il 15 ottobre del 1872 con la firma apposta da Re Vittorio Emanuele II sul decreto che istituì le prime quindici compagnie alpine.