Dal Vco in Francia per un'esercitazione internazionale dei Vigili del fuoco

C’era anche un Vigile del Fuoco operativo del Comando provinciale del Verbano Cusio Ossola, in team con altri Vigili del Fuoco provenienti da tutto il Piemonte, all’esercitazione coordinata dalla direzione Regionale, organizzata a Thones in Francia nel dipartimento dell’Alta Savoia, in stretta collaborazione con i pompieri del Service Departemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie.

I nuclei specializzati italiani e francesi che hanno partecipato all’addestramento sono preparati per attività di soccorso in maceria a seguito di eventi sismici, crolli o dissesti statici in generale ed idrogeologici, identificati con l’acronimo USAR (Urban, Search And Rescue).

Lo scopo delle tre giornate formative (8/9/10 giugno) era quello di testare un modello di capacità organizzativa raggiungendo il luogo interessato dall’evento con mezzi, attrezzature e materiale logistico e le capacità operative in uno scenario di un crollo, intervenendo sulle strutture lesionate per predisporre la ricerca e il recupero di vittime in completa sicurezza. Verificato il modello di intervento di soccorso all’estero, in questo specifico scenario, al fine di valutare la possibilità di interagire con gruppi di lavoro internazionali, scambiando e condividendo le metodologie e le tecniche operative.