Tappa ossolana per la Staffetta Alpina FOTO E VIDEO

La Staffetta Alpina ha fatto tappa a Domodossola in ricordo e omaggio alla medaglia d’oro Attilio Bagnolini. La Staffetta è partita lunedì 6 giugno: è una lunga camminata di 1500 km che in 23 tappe, spalmate su quattro settimane, unirà Ventimiglia a Trieste, passando per decine di luoghi storici per il Corpo degli Alpini che quest’anno compie 150 anni.

La Staffetta Alpina toccherà i luoghi delle origini del Corpo e attraverserà città alpine come Torino, Cuneo, Ivrea, Biella, Aosta, Domodossola, Lecco, Como, Brescia, L’Aquila, Trento, Belluno e Udine, passerà per le sedi di reparti delle Truppe Alpine dell’Esercito, raggiungendo montagne, monumenti e memoriali cari a tutte le penne nere.

Da Domodossola, dalla Piazza Repubblica dell’Ossola, dal Municipio, la staffetta è ripartita percorrendo C.so Garibaldi, Via Galletti, Via Gentinetta, Bg.ta San Quirico, Bg.ta Case Lazzaro, Bg.ta Gabi Valle, Murata parco delle Rimembranze di Villadossola, Monumento Bagnolini medaglia d’oro a Villadossola. Tra gli staffettisti, oltre a 6 atleti, anche tre penne nere ossolane, tra le quali il più anziano in 'marcia', l'alpino Gambarri classe 1940.