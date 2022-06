Schianto alla Galleria delle Casse in Formazza, una donna elitrasportata in ospedale

Incidente stradale tra due autovetture lunedì pomeriggio intorno alle 17 sulla strada statale 659 della val Formazza. Poco prima della galleria "le Casse", per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Domodossola, si sono scontrate un'utilitaria Volkswagen guidata da una donna e una Citroen condotta da un uomo.

Sul posto anche l'elicottero del 118 che ha trasportato la donna coinvolta nel sinistro all'ospedale di Domodossola. Ferite lievi per l'altra persona.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola, l'Anas competente per il tratto di strada e un'ambulanza.

Viabilità gestita a senso unico alternato per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'area e allo sgombero delle vetture coinvolte.