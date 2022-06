Buona annata per il Fomarco, che conferma Piccinini

Dopo Feriolo e Momo, è la squadra che ha perso meno (assieme alla Virtus Villa). Il Fomarco chiude il suo campionato di Prima Categoria con 43 punti: 10 vittorie, 13 pari e 7 sconfitte. Un bel ruolino di marcia quello della formazione allenata da Tiziano Piccinini, che ha puntato molto anche sui giovani.

L’allenatore è stato confermato sulla panchina bianco verde.

‘’Sì, Piccinini resta con noi per continuare quello iniziato da qualche anno’’ spiega Maurizio Perna, presidente del Fomarco. ‘’E’ stata un’ottima stagione e la conferma era doverosa. Per questo ringrazio il mister ma anche il suo vice Stefano Picchetti. La prima squadra è importante e il lavoro di Piccinini va continuato. Credo che occorreranno solo piccoli ritocchi e la rosa sarà completa. Ma per noi è importante anche il settore giovanile, che quest’anno contava 140 ragazzi, numeri importanti per una realtà come il Fomarco’’.

La società dunque prosegue su questa strada. ‘’Sì, certo – aggiunge – è quanto stiamo costruendo da tempo. Lo scorso campionato poi abbiamo fatto l’esperienza della juniores iscritta alla 3° Categoria, esperienza che quasi sicuramente ripeteremo’’.

‘’Devo ringraziare tutti coloro che collaborano con la società – aggiunge – e l’amministrazione comunale che ci dà un supporto importante’’