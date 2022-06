Domodossola ha festeggiato la Notte Gialla FOTO

Festa, enogastronomia e musica ieri sera per la prima edizione della Notte Gialla domese.

La manifestazione ispirata al colore del carnevale, organizzata dal Comitato Pulenta e Sciriui in occasione della festa patronale, ha proposto dalle 19 un tour enogastronomico con intrattenimento musicale nel Borgo della Cultura.

Quattro le piazze coinvolte, Paola Angela Ruminelli, Repubblica, Tibaldi e Mellerio: in ognuna era presente un punto di ristoro e uno spazio musicale. Un bar è stato allestito sotto i portici del teatro Galletti, presente anche un'area per bambini in piazza Rovereto.